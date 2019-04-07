محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة تعلن بها عن رأيها في الفنانة عبير نعمة. وكتبت أصالة: "سمعت أغنية لأرهب وأعجب وأجمل وأرقى صوت بالعالم العربي، إنّها كذلك عبير نعمة، وينك". عبير نعمة هى فنانة وباحثة موسيقية معروفة بأنها تستطيع غناء جميع الأنماط الموسيقية، كماأنها تجيد الغناء بأكثر من 25 لغة.

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كانت هذه تفاصيل خبر وصفتها أصالة بأرقى صوت في العالم العربي وتغني بـ25 لغة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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