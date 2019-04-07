مايكل جاكسون العرب يغادر Arabs Got Talent!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2019 03:05 صباحاً - شهدت الحلقة المباشرة الثالثة من الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent خروج الطفل ياسين الحبوبي، الذي أعاد إلى أذهان الجمهور، ذكرياتهم مع المطرب العالمي مايكل جاكسون، وذلك بعدما ارتدى ملابس شبيهة لما كان يرتديه الفنان الراحل، وأدى فقرة راقصة على إحدى أغنياته.

وكان صرح “الحبوبى” من قبل عن مدى عشقة للمطرب مايكل جاكسون، وأنه مثل أعلى له، وحينما يرقص مثله يشعر بسعاده كبيرة ويمتلىء بالطاقة الايجابية، كما أنه يحرص على الإبتسامة التى كانت تلازم وجه جاكسون.