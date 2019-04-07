شاهد.. انغام وزوجها على السجادة الحمراء في الموريكس دور

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2019 03:05 صباحاً - ظهرت الفنانة المصرية أنغام برفقة زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على السجادة الحمراء في حفل الدورة التاسعة عشرة من مهرجان «موريكس دور» في بيروت.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة أنغام كأفضل مطربة عربية، بعد نجاح ألبومها الأخير “حالة خاصة جدا”، الذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات عالية على مواقع الفيديوهات والتطبيقات الغنائية.

وكرمت إدارة المهرجان كلا من الفنان تامر حسنى كأفضل مطرب عربى لعام 2018، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا بألبومه الأخير «عيش حياتك»، والفنان أمير كرارة كأفضل ممثل عربى ونيللى كريم كأفضل ممثلة عربية.