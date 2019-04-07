صورة.. سيف علي خان يعشق أكل الشارع

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

معروف أن الممثل سيف على خان، الذي لعب دور البطولة في فيلم بعنوان “الشيف” هندي الجنسية، وفي بلاد مترامية الأطراف مثل الهند، تبدو الأطعمة التي تقدم في الشوارع متنوعة بلا حدود، حيث يعد الممثل من عشاق الطعام، ويجد أن مفهوم “عربات الأكل” مثير للغاية.

قال سيف لوسائل الإعلام يوم الخميس 4 أبريل، عندما أطلق “ماريوت أون ويلز” في جي دبليو ماريوت في جوهو “أعتقد أن “عربة الأكل” فكرة جيدة بالنسبة للطعام”.

وفقًا للمبادرة الجديدة التي قام بها فندق “ماريوت الهند”، ستتجول شاحنة غذائية في ست مدن، بما في ذلك لكناو وأحمد آباد وشانديغار، وستقدم الأطباق المميزة لكل مدينة.

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وقال سيف لوسائل الإعلام يوم الخميس “أنا في الأساس من عشاق الطعام، سيكون الأمر ممتعًا لأن العربة ستسير بست مدن وستستكشف النكهات المحلية، أنا واحد من هؤلاء الناس الذين يحبون الطعام على جانب الطريق وكذلك المأكولات العالمية، أحب الطعام الهندي والصيني والياباني والإيطالي.

تعلم الممثل الذي لعب شخصية الطاهي في فيلمه “الشيف” بعض الأفكار الجديد في الطهي من رئيس الطهاة في الفندق.

من ناحية أخرى، كان سيف على خان قد احتفل مع زوجته النجمة كارينا كابور خان، بعيد ميلاد ابنهما، الذي يبلغ عامين، في أثناء قضائهم لإجازة في إحدى المدن في جنوب إفريقيا وسويسرا.