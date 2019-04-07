سانجاي كابور يشارك صورة في الذكرى 26 لوفاة ديفيا بهارتي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تستمر الإثارة حول وفاة الممثلة الهندية الجميلة ديفيا بهارتي التي تعد واحدة من الوفيات الأكثر إثارة للصدمة بالوسط الفني في بوليوود، حيث يرجع ذلك لحداثة سن بهارتي عندما خطفها الموت، حيث كانت في سن الـ19.

لذلك نشر الممثل سانجاي كابور صورة في الذكرى 26 لوفاة الممثله الراحلة ديفيا بهارتي، عملت ديفيا بهارتي وسانجاي كابور في فيلم يدعى كارتافيا في التسعينات.

شارك الممثل سانجاي كابور متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له مع الممثلة من أحد أفلامهما بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والعشرين لوفاتها.

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اللقطة مأخوذة من فيلم كارتافيا (1995، التي قيل إن ديفيا قد صورت ما يزيد على 30٪ من الفيلم قبل موتها المفاجئ، حيث تم الانتهاء من الفيلم في وقت لاحق بالممثلة جوهي تشاولا.

توفيت ديفيا في سن 19 عامًا، في مومباي في عام 1993، بعد أن اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها، حسبما قيل وقتها، كانت تقيم حفلة منزلية عندما سقطت بطريق الخطأ من الطابق الخامس وتوفيت متأثرة بجراح في الرأس. كانت الممثلة متزوجًا من المنتج ساجد ناديوالا في ذلك الوقت.

حصلت ديفيا على شهرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي في نجاحات كبيرة في أفلام هندية والتيلجو، كما امتازت في العديد من أغاني الأفلام مثل سات ساموندار بار من فيشواتما (1992)، وعملت في 14 فيلما بين عامي 1992 و1993.

أما سانجاي فشوهد آخر مرة في Lust Stories الذي يعرض على منصة Netflix، حيث ظهر في الفيلم الذي قام به ديباكار بانيرجي مع مانيشا كويرالا ونجم “رازي” جايديب أحلاوات.