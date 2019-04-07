بعد نيويورك.. تمثال شمعي جديد للنجمة بريانكا شوبرا في سيدني

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد الكشف عن تمثالها الشمعي، والذي وصفته الممثلة بـ”التمثال الشمعي المزدوج”، في نيويورك، ظهر لبريانكا شوبرا تمثال شمعي في متحف مدام توسو في سيدني.

بريانكا شوبرا هي أول رمز عالمي يُصنع لها أربعة تماثيل في المتحف العالمي مدام توسو، متغلبة على ويتني هيوستن، التي لديها ثلاثة تماثيل شمعية في مدام توسو.

وبصرف النظر عن نيويورك وسيدني، للممثلة تمثال للشمع في لندن وآسيا، لكن ما يجعل تمثال سيدني فريدًا من نوعه هو أن التمثال يحتوي على خاتم خطوبة أيضًا ترتديه في يديها.

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شاركت الصفحة الرسمية لمتحف Madame Tussauds، الأخبار السارة عن تمثالها، على Instagram، “نحن نعيش! تعال وتفضل بزيارة أضواء الأنوار والكاميرات وتجربة بوليوود الجديدة!

وأضاف: “كن قريبًا وشخصيًا مع أسطورة بوليوود السابقة والآن نجمة هوليوود بريانكا تشوبرا جوناس وشاروخان وأنتما تدخلان إلى دائرة الضوء وتصبح من نجوم بوليوود! كن مستعدًا للرقص والتمثيل وأنت تأخذ مركز الصدارة”، كما شارك نادي المعجبين لبريانكا شوبرا فيديو للتمثال.

من المثير للاهتمام أنه تم كشف النقاب عن التمثال الشمعي لبريانكا في سيدني قبل يوم واحد من إطلاق تمثال مدام توسو لكاران جوهر في سنغافورة.