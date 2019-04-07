صور.. شاروخان يتلقى الدكتوراه الفخرية من كلية الحقوق بلندن

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد الدكتوراه الفخرية من جامعة بيدفوردشير وجامعة إدنبرة، حصل النجم شاروخان على درجة الدكتوراه الفخرية في الأعمال الخيرية من كلية الحقوق بلندن.

الممثل، الذي أسس نفسه -على مر السنين- كممثل ناجح ومنتج سينمائي ومقدم تلفزيوني ورجل أعمال، حصل على تلك الجدارة خلال حفل تخرج لأكثر من 350 طالب يوم الخميس 4 أبريل.

حاز ممثل “My Name Is Khan” أيضًا على اشادة سابقة عن الدفاع عن حقوق الإنسان في الهند، كما قد قدم الدعم لحملات الحكومة الهندية، بما في ذلك مقاومة شلل الأطفال والمنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز، وكذلك عمل عن كثب مع العديد من المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة Make-a-Wish Foundation.

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وقال شاروخان بهذه المناسبة في بيان”. أعتقد أن العمل الخيري يجب أن يتم في صمت وبكرامة، لا يمكن للمرء أن يتحدث عن أعماله الخيرية لأنه يفقد غرضه، لقد تشرفت بأن أكون قادرًا على استخدام وضعي كشخصية عامة في قضايا قريبة من قلبي”.

وأضاف: ” أشارك بنشاط في أسباب تمكين المرأة، وإعادة تأهيل حقوق الإنسان الأساسية المحرومة، وأعتقد اعتقادا راسخا أنه يتعين علىّ رد الجميل للعالم الذي أعطاني الكثير. أنا متواضع مع هذه الدكتوراه الفخرية التي منحت لي وأود أن أشكر جميع المعنيين لاختياري “.

تعمل منظمة Meer Foundation، التي يتبناه شاروخان والتي لا تهدف للربح في المقام الأول مع ضحايا الهجوم الحمضي وتهدف إلى إحداث تغيير على مستوى الأرض لبناء عالم يمكّن المرأة.

وقد تم تكريمه بجائزة كريستال عن عمله نحو الناجين من الهجوم الحمضي في المنتدى الاقتصادي العالمي 2018 المنعقد في دافوس.