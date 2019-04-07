النجمة الهندية نيمرات كور تهاجم سلطان بروناي بسبب حدود الشريعة الإسلامية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الممثلة الهندية نيمرات كور عن غضبها إزاء ما أصدرته سلطنة بروناي مؤخراً من قانون جديد يتضمن عقوبات صارمة، تشرع لتطبيق حد الرجم بحق الزنا وممارسة الجنس المثلي.

غردت كور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتبت: “أعتقد أن هذا الوضع يجعل روحي ترتعش”، وأشارت الفنانة النشطة اجتماعيا إلى أنه من حق الفرد أن يعيش بالطريقة التي يريدها طالما أنها لا تضر بشخص آخر

لم توجه الممثلة الهندية انتقادا للقانون وحدها، لكنها كانت وسط عدد من المشاهير العالميين، مثل جورج كلوني و إلين ديجينيرز، إلتون جون وبيلي جان كينغ ، الذين طالبوا أيضًا بمقاطعة الفنادق المملوكة لسلطان بروناي.

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كانت سلطنة بروناي، (المجاورة للهند) الواقعة في جنوب شرقي آسيا، قد أقرت في وقت سابق تطبيق عقوبات مثل الرجم حتى الموت على المثليين جنسيا وبتر الأطراف كعقوبة لجريمة السرقة.

وقالت نيمرات ، متحدثة إلى موقع dnaindia الهندي من الدار البيضاء ، حيث تصوّر أحد أعمالها، “لقد قرأت هذا الخبر وشعرت وكأنه أكثر شيء شائن قرأته في الآونة الأخيرة.

وأضافت: “من المخالفات المباشرة لحقوق الإنسان إصدار قانون يسمح بمعاقبة المرء حتى الموت بسبب ميوله الجنسية أو أي شيء يتعلق بهذه المسألة بهذه الطريقة، إنه أمر لا يمكن تصوره في هذا اليوم وهذا العصر “.

وتابعت نيمرات ، التي أعادت تغريدة الإعلامية الأمريكية ومقدمة البرامج الشهير و”المثلية” إيلين حول مقاطعة الفنادق ، إنها أقل ما يمكن أن تفعله.