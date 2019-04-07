أول ظهور لميريام فارس بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفل زفاف مؤخرا لصالح إحدى العائلات الخليجية، وفي مقطع فيديو من أجواء الزفاف، بدت الفنانة تدور بشكل سريع في تفاعل مع فرقتها الموسيقية، حتى أنها ظهرت تقول «دخت»، كما بدا صوتها مبحوحاً نتيجة شدة حماسها وتفاعلها مع أجواء الحفل.

الإعلامي اللبناني نيشان طمأن الجمهور على الحالة الصحية لميريام، حيث نشر صورة تجمعهما، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها بقوله: “ميريام فارس بخير وصحّة وفنّ ورشاقة، برفقة زوجها الرّاقي رجلٌ نبيل ونجمةٌ مُشِعَّة ليلة أمس”.

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وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد تألقت في حفل الزفاف بفستان أزرق شديد الأناقة ومكشوف الكتفين، وألهبت أجواء الزفاف بمجرد دخولها الحفل، حيث أطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها والتي اكملتها بوصلات رقص اشعلت بها حماسهم.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت قد ابتعدت عن الساحة الفنية وتغيبت عن إحياء الحفلات لعدة أشهر، حيث كشفت منذ فترة أنها تمر بحالة صحية دقيقة، لكنها لا تعاني من مرض السرطان كما تردد، فيما أكدت عدد من المصادر أن ميريام تعاني من التهاب في الحنجرة والأحبال الصوتية.