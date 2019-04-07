عمرو سعد يتغزل في زوجته في ظهور نادر لهما معا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري عمرو سعد جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام» في صورة له مع زوجته.

عمرو علق على صورته مع زوجته وكتب: «أنت لست فقط أم أولادي ولكنك أنت أيضا ملكة هذه العائلة»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من جمهوره عبر حسابها الخاص.

الصورة ايضا حازت على إعجاب الفنانة منة فضالي، والتي علقت بقولها: «تمنياتي لكما بالسعادة الدائمة».

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عمرو سعد متزوج من خارج الوسط الفني ولديه 3 أولاد ابنه رابي ظهر معه في مسلسل «يونس ولد فضة»، حيث قدم دور والده في الطفولة، ونجح في الدور وحقق جماهيرية كبيرة.

الفنان المصري لا يحب الظهور مع زوجته كثيرا، ولكنها تشاركه في بعض المناسبات الفنية الخاصة مثل عروض أفلامه.

الفنان المصري ينتظر حاليا عرض مسلسله الجديد «بركة» في شهر رمضان، وذلك بعد تأجيله العام الماضي، حيث كان يرجو عمرو عرضه في شهر رمضان الكريم، ويشارك ببطولته الفنانة هالة صدقي.

عمرو ينتظر أيضا عرض فيلم «حملة فرعون»، يشارك فى بطولة الفيلم أيضا أحمد سعد وروبي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، كما يشارك فيه الملاكم العالمي مايكل تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.