تامر حسني يتألق في حفل كبير بالأكاديمية البحرية في القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا السوبر ستار تامر حسني حفل الربيع للأكاديمية البحرية، بفرعيها بمصر الإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد البقلي عميد شئون الطلاب بالقاهرة، والمجلس الطلابي بشيراتون، ومن تنظيم شركة أمازون ياسر الحريري.

وبمجرد دخول تامر للمسرح تفاعل معه كل الطلاب من جميع أفرع الأكاديمية، والذي وصل عددهم إلى 18 ألف طالب من أفرع شيراتون إسكندرية وبورسعيد والدقي وأسوان والقرية الذكية.

إفتتح تامر الحفل بأغنية “عيش بشوقك” وسط صيحات وصرخات الطلاب ممن غلب عليهم الفتيات، بعدها حرص علي تحية الجمهور وأعرب عن سعادته بتواجد العدد الأكبر من الطلاب في تاريخ الأكاديمية البحرية بفرعيها في الإسكندرية والقاهرة.

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وأشعل تامر وصلات الغناء والرقص طوال فقرته بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها “قرب حبيبي” ،”بنت الايه” ،” اكتر حاجه بحبها فيكي” ،”ارجعلي” ،”بتغيب” ،”١٨٠ درجة” ، “تليفوني رن” ،”انا ولا عارف”، ” يا انا يا مفيش” ،”عمري ابتدى” ،”بطلة العالم في النكد” ،” ١٠٠ وش” ،”نور عيني” و”رسمي فهمي نظمي”، وغيرها.

وتخلل فقرة تامر ٨ استعراضات غنائية خطفت أنظار الجمهور واضفت المزيد من أجواء الإثارة وهي من تصميم مايسة نصر لاغاني “عمري ابتدى”، ” كل اللي فات” ،” لولاك حبيبي” ،”قابلتيني” ،”يا تعبني” ،”اللي جاي احلي” ،”اكتر حاجة” و”بنت الايه” .

كما قام د.اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية البحرية بتكريم تامر حسني كأفضل فنان بحضور د.احمد البلقي واسرة المجلس الطلابي .

وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للأكاديمية، وبمناسبة يوم اليتيم، تم توجيه دعوة مجانية للأطفال الأيتام لحضور الحفل، والذي شهد أيضا غناء لبعض المواهب من الطلبة.