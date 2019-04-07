مارسيليو ومحمود العسيلي يشعلان حفل الأكاديمية البحرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شارك عازف الكمان الشهير مارسيليو والفنان المصري محمود العسيلي في إحياء الجزء الأول من حفل الأكاديمية البحرية المقام داخل ساحة مركز المنارة بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف والكليات والمراحل.

وافتتح “مارسيلو” أولى فقرات الجزء الأول من الحفل بعدة مقاطع موسيقية للفنانة الراحلة أم كلثوم، ومنها “ألف ليلة وليلة”، بالإضافة إلى أشهر ألحان الهضبة الفنان عمرو دياب، والتي نالت إستحسان الجمهور.

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بينما أشعل الفنان محمود العسيلي ختام الجزء الأول من حفل الأكاديمية البحرية بعدد كبير من أغانيه المميزة منها أغنية “كش مضمون”،وأغنية “في حته تانيه”، وأغنية “خاينه”، وأغنية “طول ما انتي جنبي”، وغيرها ممن طالب بها الجمهور طوال فقرته.

والحفل أقيم تحت إشراف شركة “ماستر بيس” بمواصفات لايف عالمية أمريكية لتامر يحيى، ومن تنظيم شركة أمازون انترتينمنتس ياسر الحريري، وشارك في تصميم المسرح تامر فوزي، وإضاءة وليد الحريري.

وكان محمود العسيلي قد أحيا مؤخرا حفل غنائي كبير في جامعة هليوبوليس، بحضور عدد كبير من الطلاب، وقد شاركه إحياء الحفل الفنان تامر عاشور.