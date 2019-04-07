ماجدة الرومي تحيي الحفل الخيري السنوي لمؤسسة راعي مصر للتنمية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى الحفل الخيري السنوي لمؤسسة “راعي مصر” للتنمية، على المسرح المكشوف بكـ”ايرو فستيفال سيتي”، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

حيث شهد الحفل حضور كل من الفنان هاني رمزي، والفنانة إلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والسيناريست تامر حبيب، مصمم الأزياء هانى البحيرى.

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وذهب دخل الحفل بالكامل لدعم أنشطة المؤسسة وخدمة الفقراء والمعدمين بصعيد مصر، حيث قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “راعي مصر للتنمية”، في كلمته خلال الحفل: “بفضل الله ستتكفل حصيلة الحفل الخيري للسيدة ماجدة الرومي بإعاده بناء 65 منزل بالقرى الأكثر فقرا في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حياة كريمة و30 عملية جراحية دقيقة وعاجلة كما تبرع منصور عامر بمستشفى متنقل ستخدم القرى المحرومة من الرعاية الصحية بخلاف الآلاف من المساعدات العينية”.

وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بوجودها في مصر، وقالت، خلال الحفل: “اليوم فرح كبير يسعدني أن أكون معكم اليوم وتبقى مصر هي الأم و الحضن لكل العرب”.

وأضافت: “لم أتردد دقيقة للقدوم والمساعدة عاهدت ربنا على العمل الإنساني وأكون صوت لمن لا صوت له، لم آت إلى مصر من أجل الشهرة جئت للعمل الإنساني فقط ولبيت دعوة مؤسسة راعي مصر على الفور لتقديم المساعدة”.