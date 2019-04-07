أحمد السعدني: أنا ممثل هاوِ.. وندمت على هذا القرار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد صلاح السعدني، عن سر قلة أعماله الفنية وقلة ظهوره في البرامج والحوارات الصحفية،

وأضاف خلال حواره مع برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة “نجوم إف إم”: “أنا عندي مشكلة وهي الكسل، وهذا عيب قاتل في، وعمري ما شعرت إن أنا ممثل وأنا بحب التمثيل ولا أعتبر نفسي شخص محترف ولكن هاويا للمهنة”.

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وأضاف: “أنا مسنود من غير ما أتسند وشكلي معروف من قبل التمثيل، وعملت مع والدي في أول عملي لي (رجل في زمن العولمة) ورفضت بعد ذلك كثيرًا من الأعمال معه وندمت بعد ذلك طبعًا وكانت أعمال رائعة، ولكن لصغر سني أحببت أن أصنع أسمي بنفسي وكان هذا خطأ كبير”.

وأوضح السعدني: “أنا مؤمن إن الحياة فيها حاجات كثيرة أهم من الشغل ونحن لن نعيش كثيرا وعندنا أهالينا وأصحابنا وفيه حاجات مهمة الناس تهملها وهي أكثر أهمية، الفنان العالمي ويل سميث مثلا فنان كبير وأصبح مقلا جدا في أعماله وقرر يلف العالم في تحد لحاجات كثيرة كان نفسه يعملها زمان ورأى أنه جاء الوقت ليعملها”.