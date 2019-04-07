رفضت العمل معه فقرر أن يوقعها في شباكه.. وليد توفيق يكشف تفاصيل علاقته بملكة جمال الكون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق، عن تفاصيل تعرفه وارتباطه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، وكيف وقع في غرامها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “حكايات لطيفة”، مع الفنانة لطيفة، والمذاع عبر فضائية “dmc”، أنه لم يكن يفكر إطلاقًا في الارتباط بسيدة بيضاء البشرة، لأنه أبيض ولأنه كان يحب السمراوات.

وتابع، أنه في بداية دخوله لعالم الفن كان يعرف جورجينا رزق مثله مثل الكثير حيث كانت مشهورة في ذلك الوقت بجمالها الخلاب، موضحًا أنه أصر أن يصل إليها من خلال تفوقه في عمله.

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وأشار إلى أن جورجينا رزق رفضت مشاركته والتعاون معه في أحد الأفلام الفنية، وأظهرت شموخها، وهذا ماجننه وشده إليها أكثر، وبعدها تعرفا على بعض وتزوجا بدون فرح ولا بدلة ولا فستان.

كما تحدث عن والده الذي كان يعمل عسكري بالجيش، قائلًا، إن والده كان من أكثر المشجعين له على الغناء وذلك على عكس والدته التي تربى على صوتها حيث أنها كانت حافظة للقرآن الكريم والتواشيح الدينية.

وأضاف، أن والده أوصاه قبل رحيله بأن يقدم كل عام أغنية مديح للرسول عليه السلام، وهذا ما يلتزم به إلى الآن.

كما كشف أن والده عاش إلى جوار الرسول عليه السلام ثماني سنوات، وكانت له دعوة دائمة وهي أن تقبض روحه وهو إلى جواره وهذا ما حدث حيث توفي بالأراضي المقدسة ودفن هناك.