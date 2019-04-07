ياسر جلال يستعين بفتحي عبدالوهاب لنفي وجود حسابات له على مواقع التواصل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعان الفنان المصري ياسر جلال، بالفنان فتحي عبدالوهاب، لنفي علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك بطريقة طريفة.

ونشر الفنان فتحي عبدالوهاب، فيديو من كواليس تصوير مسلسل “لمس أكتاف”، قال فيه: “إنه يواجه مشكلة من عدم رد الفنان ياسر جلال على فيس بوك أو إنستجرام أو تويتر، متسائلا هل ذلك نوعا من التعالي”.

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ليرد عليه الفنان ياسر جلال، قائلًا، إنه ليس له حسابات سواء على فيس بوك أو إنستجرام أو تويتر، مؤكدًا لا كان لي ولا هيكون لي أي حسابات على مواقع التواصل.

مسلسل “لمس أكتاف”، المقرر عرضه في رمضان 2019 وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وبطولة ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وخالد كمال، وكرم جابر، وأحمد محارب. وهبة عبدالغني،و أروى جودة، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

ويعد مسلسل “لمس أكتاف” هو البطولة الثالثة للنجم ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلس “ظل الرئيس” في رمضان 2017، و”رحيم” في رمضان 2018، واللذان حققا نسبة نجاح كبيرة خاصة أنه ظهرا فيهما بشكل مختلف تمامًا بعد غياب طويل عن الدراما.