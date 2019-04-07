الفنانة السورية روبين عيسى تكشف تفاصيل تعرضها لحادث خطير.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية روبين عيسى، عن تعرضها لحادث أليم خلال تصوير عمل فني جديد.

روبين عيسى، قالت في بوست عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «احذروا أول مبارح بعد انتهائي من التصوير وخروجي من اللوكيشن تعرضت لعملية سرقة من قبل (عصابة) عالموتورات بطريقة بشعة ومؤذية وغير مفهومة بمنطقة راقية بوسط دمشق ويفترض انها من اكتر المناطق الآمنة».

وأضافت: «معي حدا مرافقني من الإنتاج ماشي معي لوصل عالسيارة والشارع فيه ناس ومليان كاميرات اللي اكتشفت الشرطة بعدين إنه ما كانت شغالة بسبب انقطاع الكهربا ؟؟».

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وتابعت: «طبعا العصابة ماشيين بسرعة جنونية وبعكس السير.. نشكر الله سرقوا حقيبتي بما فيها كله بيتعوض.. واللي عرفتو بعدين إنه هذه الحوادث تتكرر وأبشع منها بطرق مختلفة بهذه الفترة..بتمنى من الجميع الحذر والانتباه».

وأردفت: «حوادث السرقة والخطف عم تصير بكل سلاسة وثقة وقلة ضمير.. فوضى، شكرا لكل الناس الطيبة اللي وقفت معي واتصرفت وما تركوني وأنا بحالة الدهشة والصدمة والخوف وشكرًا لكل اللي اتصلوا وسألوا وأطمنوا شكرا».

واختتمت حديثها بقولها: «الرجاء الحذر والانتباه بهاد الوقت اللي قلت فيه الأخلاق والضمير».