رانيا يوسف: لا أهتم بالموضة.. ولا أعرف معنى «تريند»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن بعض أسرار إطلالتها التي أثارت بها جدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وعلاقتها بمتابعة صيحات الموضة.
وقالت خلال لقائها في برنامج MBC Trending والمذاع عبر فضائية mbc 4، إنها لا تعاني من هوس الموضة ولا تهتم بحمل حقيبة أحدث موديل ولا إرتداء فستان أخر صيحة لأنها تعتقد أنها هي من تزيد قيمة هذه الأشياء.
وعن اتهامها بتعمد إرتداء ملابس فاضحة لكي تكون دائمًا في أعلى محركات البحث أكدت أنها لا تعلم معنى كلمة “تريند”، وعندما يخبروها بأنها “تريند”، تقول تمام إذا لم تكن “شتيمه”.
من ناحية أخرى كشفت الفنانة المصرية مؤخرًا عن تخفيضها لأجرها وذلك كي تستطيع التواجد في رمضان 2019، موضحة أنها قللت من أجرها كثيرًا طبقا لمتطلبات السوق وما يحدث فيه من تغيرات.
وتشارك رانيا يوسف في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «مملكة إبليس»، بطولة رانيا يوسف، وغادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وسلوى خطاب، وكريم قاسم، ومحمد جمعة، وخالد أنور، وأسماء جلال، ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
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