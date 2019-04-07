فردوس عبدالحميد: رفضت قبلة أحمد زكي.. ومبادئي خسرتني أدوارا كثيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية فردوس عبدالحميد، إنها وضعت حدود لها أثناء دخولها المجال الفني.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «المشهد»، مع الإعلامية جيزال خوري، والمذاع عبر فضائية bbc، أن ما يحدث في الواقع شيئا آخر، لأن العادات والتقاليد تحكم المجتمع المصري، خاصة أن الجمهور يشعر بأن الممثل يقدم شخصية حقيقية.

وتابعت: أنها خسرت العديد من الأدوار الهامة بسبب وضعها لحدود في تقديم الشخصيات التي تجسدها، مستدلة بمشهد من فيلم «طائر على الطريق»، بطولة الفنان أحمد زكي، وإخراج محمد خان، حيث كان يحتوى المشهد على قبلة، ولكنها رفضت بشدة لدرجة أغضبت بطل العمل الذي توقع أنها لا تريد تقبيله، وبالفعل لم ينفذ المشهد.

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“فيلم طائر على الطريق”، تم إنتاجه عام 1981، وهو ن بطولة أحمد زكي، وفريد شوقي، وفردوس عبدالحميد، وآثار الحكيم، وميمي شكيب، وأمين الهنيدي، وهو من تأليف بشير الديك، وإخراج محمد خان.

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها كان مسلسل «الأسطورة»، والذي قدمته مع الفنان محمد رمضان، قبل عامين وشاركها في البطولة كل من عايدة رياض، صبري عبدالمنعم، روجينا، أحلام الجريتلي، ريم مصطفى، وقدمت فيه دور والدة محمد رمضان.

كما تم تكريم الفنانة فردوس عبدالحميد، مؤخرًا سفيرة للنوايا الحسنة، وذلك من قبل نادي ليونز القاهرة برئاسة الدكتورة سناء شريف.