لطفي لبيب: أتقنت اللغة العربية بفضل سماع القرآن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري لطفي لبيب، عن العديد من أسراره الشخصية وسر بكائه في حفل تكريمه مؤخرًا، وكذلك سر عشقه للقرآن الكريم.

لطفي لبيب، الذي يعتنق الديانة المسيحية، قال خلال لقائه في برنامج «الجمعة في مصر»، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية mbc، إنه يعشق الاستماع لآيات القرآن الكريم، وأنه يعرف جيدًا سورة النمل وسورة مريم وسورة يس، ويحب سماع سورة النمل بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.

وأضاف، أن سبب اهتمامه بسماع القرآن هو نصيحة أحد المخرجين بمعهد الفنون المسرحية بضرورة الاستمرار في الاستماع للقرآن الكريم بسبب ضعفه في اللغة العربية لتحسن اللغة العربية، مؤكدًا أن اللغة العربية تحسنت بالفعل بعدما اتبع هذه النصيحة.

وأوضح أنه رفض القيام بأداء دور شيخ فاسد ويقوم بتدبير مؤامرات، وذلك بعدما قام بعمل استخارة ووجد أنه هذا العمل لا يجوز.

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وعن نظرته للحياة قال، انظر غليها بشكل ساخر، ويجب النظر إليها من هذا الجانب فقط، لنكون في أفضل حال، ولا يجب التعامل معها على محمل الجد دائمًا.

وعن سبب بكائه أثناء تكريمه في مهرجان شرم الشيخ، قال: «كانت دموع الفرح، لأنني وجدت أخيراً من يقول لي شكراً يا لطفي، وأن هناك من يقدر رحلتي في الفن وكانت حالة جميلة».

وأضاف: «في الماضي كانت هناك أزمة فيما يخص تكريم الفنانين وهم على قيد الحياة، ولكن تحطمت هذه الأزمة بالفعل مع تكريم حسن حسني بمهرجان القاهرة السينمائي وتكريمي بعده في مهرجان شرم الشيخ».

وتابع: «حصلت على العديد من التكريمات في الخارج مثل مهرجان دبي السينمائي ومهرجان الشارقة المسرحي وغيرها، ولكن تكريم الدولة له واقع مختلف».