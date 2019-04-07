هل كان زوج هالة صدقي وراء انتشار الفيديو المسيء لها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، تفاصيل جديدة حول أزمة الفيديو المسيء، والذي انتشر مؤخرًا عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قبل أيام.

وقالت هالة صدقي، في تصريحات صحفية: «ما تم نشره سببه إلزام زوجها بدفع 10 آلاف جنيه إسترليني مصاريف شهرية لأبنائها وراء الفيديو المفبرك لها، وذلك بقصد تشويهها والإساءة لها، خاصة أنها مرت بخلافات زوجية طول الفترة الماضية، ولكنها من الشخصيات التي لا تحب الشوشرة على أبنائها أو زوجها، وترغب أن تكون المشاكل العائلية بينهم وليس خارجهم».

وأضافت، أنها علمت بوجود 3 فيديوهات أخرى بقصد تشويهها سيتم نشرها خلال الأيام المقبلة.

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وتابعت: الوسط الفني أهلي وعائلتي، وأنا منهم، فكيف أقوم بالإساءة إليهم والتطاول عليهم، وأنا شخصية محبة للجميع ولم أضايق أي شخص طول مشواري الفني.

وتابعت: لدي تاريخًا كبيرًا وسنوات طويلة في الفن، ولم أعمل على إيذاء أحد، أو أتحدث عن أحد طيلة حياتي، والحقيقة أن مشواري الفني لم يتلوث يومًا مع أي زميل أو زميلة بكلمة أو موقف غير الحب والخير مع الجميع.

وكانت هالة صدقي، قد كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «تم التوصل للي فبرك الفيديو وهو مونتير فاشل هاجر لأمريكا، ويشاركه ابن عمته ويعمل بالمجارى بأمريكا».

يذكر أنه انتشر فيديو منذ أيام على الصفحة الشخصية بموقع «إنستجرام»، ظهرت فيه وهي تسب على العاملين معها في التصوير، ووصفتهم بـ«الجرابيع»، كما أنها كررت ألفاظًا خارجة خلال الفيديو، ولكنها دافعت عن نفسها مؤكدة أنه مفبرك.