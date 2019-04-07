أنغام تمنح زوجها قبلة وحضن على الملأ احتفالا بجائزة الموريكس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم تهنئة خاصة لزوجته الفنانة المصرية أنغام بمناسبة حصولها على جائزة “الموريكس دور كأفضل مطربة عربية.

الإعلامي ربيع الهنيدي نشر مقطع فيديو لأنغام وزوجها، والذي حرص خلاله الأخير على تهنئة زوجته، بقوله: “لا توجد جائزة بحجم أنغام وتاريخها الطويل فهي تستحق ألف جائزة.. فمبروك عليهم هم أنغام ومبروك على فريق العمل الجائزة ويارب أكون وش الخير عليها دائما”.

الفنانة المصرية كافأت زوجها على تهنئته المميزة لها، بأن قامت بطبع قبلة على خده، واحتضنته برومانسية شديدة، وعندما طالبه الهنيدي برد القبلة قال: “50 ألف قبلة لا تكفيها”.

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وكانت أنغام وزوجها قد حلا ضيفين على إحدى حلقات برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي اللبناني نيشان، والذي نشر مقطع فيديو من الحلقة، التي لم تعرض بعد، ظهرت فيه أنغام وزوجها وهما آخر رومانسية، وقاما بالاحتفال بزواجهما وتقطيع تورتة الاحتفال سويا.

وردا على سؤال “شو تقولوا للناس؟”، قال أحمد إبراهيم: “أقول للناس يحبوا ويفرحوا”، وأضافت أنغام: “يحبوا الحياة ويفرحوا ولو قدروا يحبوا ولقوا الحب جاي لحد عندهم يفتحوا الباب”.