- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم تهنئة خاصة لزوجته الفنانة المصرية أنغام بمناسبة حصولها على جائزة “الموريكس دور كأفضل مطربة عربية.
الإعلامي ربيع الهنيدي نشر مقطع فيديو لأنغام وزوجها، والذي حرص خلاله الأخير على تهنئة زوجته، بقوله: “لا توجد جائزة بحجم أنغام وتاريخها الطويل فهي تستحق ألف جائزة.. فمبروك عليهم هم أنغام ومبروك على فريق العمل الجائزة ويارب أكون وش الخير عليها دائما”.
الفنانة المصرية كافأت زوجها على تهنئته المميزة لها، بأن قامت بطبع قبلة على خده، واحتضنته برومانسية شديدة، وعندما طالبه الهنيدي برد القبلة قال: “50 ألف قبلة لا تكفيها”.
وكانت أنغام وزوجها قد حلا ضيفين على إحدى حلقات برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي اللبناني نيشان، والذي نشر مقطع فيديو من الحلقة، التي لم تعرض بعد، ظهرت فيه أنغام وزوجها وهما آخر رومانسية، وقاما بالاحتفال بزواجهما وتقطيع تورتة الاحتفال سويا.
وردا على سؤال “شو تقولوا للناس؟”، قال أحمد إبراهيم: “أقول للناس يحبوا ويفرحوا”، وأضافت أنغام: “يحبوا الحياة ويفرحوا ولو قدروا يحبوا ولقوا الحب جاي لحد عندهم يفتحوا الباب”.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تمنح زوجها قبلة وحضن على الملأ احتفالا بجائزة الموريكس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.