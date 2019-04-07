أحمد عز يتصدر الملصق الدعائي لـ«الممر».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “الممر”، البوستر التشويقي لفيلم الممر للمخرج شريف عرفة والمنتج هشام عبد الخالق والنجم أحمد عز، على صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، ومن المرتقب إطلاق الفيلم في دور العرض في يونيو القادم 2019.

وتصدر البوستر النجم أحمد عز مرتدياً الزي العسكري، رافعاً سلاحه في إشارة استعداد للمواجهة، كما ضم مجموعة من الجنود يتخذون موقعهم على الجبل، وآخرين متجمعين في الصحراء، كما كشف البوستر عن أن الفيلم مستوحى من عمليات حقيقية.

وكانت شركة الماسة للإنتاج الفني قد أطلقت مقدمتين تشويقيتين لفيلم الممر، وحققتا أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويٌشارك في بطولة الفيلم، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتمت الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

وتم تصوير العمل على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير، وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

ويشهد فيلم الممر التعاون الخامس بين شركة الماسة للإنتاج الفني والمخرج شريف عرفة بعد أفلام الجزيرة، الجزيرة 2، ولاد العم وفول الصين العظيم.