المحكمة تقول كلمتها النهائية في شرعية شهادة توفيق عكاشة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن قبلت محكمة جنح القاهرة الطعن المقدم من عكاشة على حكم حبسه في قضية اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، وذلك في شهر نوفمبر الماضي، وقررت المحكمة بحديد جلسة 12 يناير الماضي للنظر في القضية.

صدر حكم من محكمة النقض، يوم السبت 6 أبريل، حكما نهائياً ببراءة الإعلامي المصري توفيق عكاشة، من اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

وحكمت محكمة جنح أول مدينة نصر، يوم 10 مايو العام الماضي، بحبس الإعلامي المصري لمدة عام ودفع كفالة 5 آلاف جنيه.

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وكانت خطابات المجلس الأعلى للجامعات ومذكرة المباحث أكدت عدم صحة شهادة الدكتوراه، كما كشفت التحقيقات أن توفيق عكاشة زور واشترى شهادة دكتوراه تنسب لإحدى الجامعات غير المعتمدة في أمريكا وهو غير مقيد بها.

ومن ناحية أخرى، كان توفيق عكاشة قد تصالح مؤخرا مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال حضورهما الحفل الذي أقامته جموعة قنوات ON والحياة، بمناسبة رأس السنة، وقدوم العام الجديد 2019، وذلك بعد سنوات طويلة من الخلافات والتصريحات المتبادلة.

وكانت خلافات حادة قد نشبت بين توفيق عكاشة وريهام سعيد، بعد أن استضافت الأخيرة الإعلامية رضا الكردي، طليقة عكاشة، وابنها، الذي أكدت أنه ابن عكاشة ولكنه لا يريد الاعتراف به أو الإنفاق عليه، وهو ما أثار غضب الإعلامي وفتح النار على ريهام سعيد.