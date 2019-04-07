مشاريع جديدة بين سميرة أحمد ويوسف معاطي 

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اتفقت الفنانة سميرة أحمد مع السيناريست يوسف معاطي على مشروع سينمائي جديد تعود من خلاله للشاشة بعد غياب طويل على أن يكون العمل ضمن الاطار الاجتماعي الذي اشتهرت بتقديمه في الدراما التلفزيونية خلال العقود الأخيرة.

وهي تنتظر منه المعالجة الأولية للمشروع لرغبتها في العودة للسينما مع نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل على أقصى تقدير مستغلة توقف مشروعها الدرامي "بالحب هنعدي" الذي كان يفترض ان ينطلق تصويره في نهاية العام الماضي. ومن كتابة "المعاطي" أيضاً. إلا أنها أكدت أن المسلسل الجديد سيُعرَض في شهر رمضان من العام 2020 وستقوم بتصويره في الخريف المقبل بعدما تسببت الجراحة التي خضعت لها في عينيها بمنعها من الوقوف أمام الكاميرات، ما تسبب بإرجاء التصوير.

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