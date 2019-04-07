شكرا لقرائتكم خبر عن بعد"ماما فى القسم"..سميرة أحمد تجتمع سينمائيا مع يوسف معاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد حاليا الفنانة سميرة أحمد جلسات عمل مكثفة مع السيناريست يوسف معاطى من أجل الاستقرارعلى قصة الفيلم الذى يجمع بينهما خلال الفترة المقبلة بعد غيابها عن السينما لحوالى 32 عاما، وهوالعمل الذى تراهن عليه بقوة خاصة مع سيناريست كبير تتعاون معه للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل "ماما فى القسم" الذى حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه

وقالت الفنانة سميرة أحمد في تصريحات ل " الخليج 365 " ، أنها في مرحلة التفاصيل المبدئية للفيلم وسوف يتم الإعلان عنها بعد الاستقرارعلي القصة والأبطال المشاركين فيه .

ووصفت سميرة تكريمها الأخيرمن الرئيس عبدالفتاح السيسى لها فى احتفالية المرأة المصرية بأنه تكريم للفن والمرأة مشيدة باهتمامه بالفن وموجهة له كل الشكر.

يذكرأن مسلسل «ماما فى القسم» هو آخرأعمال الفنانة سميرة أحمد، وعرض فى رمضان 2010، وشارك فى بطولته مجموعة من النجوم، منهم الفنان الكبير محمود ياسين، وأحمد فهمى، وياسر جلال، والمطرب الشعبى عبد الباسط حموده، وتأليف يوسف معاطى وإخراج رباب حسين.