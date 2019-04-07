شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديوهات لنجوم الفن أثناء تتويجهم بجوائز "موريكس دور" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم حافل لنجوم الفن المصرى، حيث حصد العديد منهم جوائز حفل موريكس دور، حيث فاز نجم الجيل تامر حسنى بجائزة أفضل مطرب عربى لعام 2019، وأفضل شباك تذاكر عن فيلم البدلة، ونالت النجمة أنغام جائزة أفضل مطربة عربية لعام 2019 بعد نجاح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا".



تامر حسنى

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أمير كرارة

وتوج النجم أمير كرارة بجائزة أفضل ممثل عربى فى الدراما المصرية عن دوره فى مسلسل كلبش، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "موريكس دور"، التى تقام حاليا فى العاصمة اللبنانية بيروت.



أنغام

وحضر العديد من نجوم الفن الحفل، الذى يقام بشكل سنوى، ويكرم فيه عدد من نجوم الفن والغناء عن أعمالهم التى تميزوا بها خلال عام 2019، ومن بين الحضور عدد من النجوم المصرية منهم، نجم الجيل تامر حسنى، النجمة أنغام بصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، الفنانة نيللى كريم، والفنان أمير كرارة، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم العرب.