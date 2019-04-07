شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحها.. تعرف على كلمات أغنية «اخلع» لأمينة وأمير يزبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة أمينة للسفر اليوم الأحد إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لبدء تصوير دويتو جديد مع الفنان اللبنانى أمير يزبك، والراقصة راشيل التى تشارك في فكرة استعراضية داخل كليب والتى يحمل اسم "اخلع".

حصل ”الخليج 365” على كلمات دويتو "اخلع" قبل طرح التى تقول: عازمك الليلة عالرقصة.. بدنا نرقص.. بدنا ننسى.. وكلن يجتمعوا حوالينا.. وتبقى عيون الكل علينا.. اخلع..يلا..اخلع..السهرة وبدها تولع.. كلّو عم يتدلع..اخلع..يلا..اخلع.

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الأغنية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة، وإخراج ادوار بشعلاني، ومن المقرر أن يتم عرضه على القنوات الفضائية.