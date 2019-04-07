شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ونيللى كريم يحصدان جائزة أفضل ممثل وممثلة من "موريكس دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النجم أمير كرارة منذ قليل، على جائزة ولقب أفضل ممثل عربى عن دوره فى مسلسل "كلبش" الجزء الثانى، وحصدت النجمة نيللى كريم على جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها فى مسلسل "اختفاء"، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "موريكس دور"، التى تقام حاليا فى العاصمة اللبنانية بيروت.



امير كرارة



نيللى كريم

حضر العديد من نجوم الفن الحفل الذى يقام بشكل سنوى، ويكرم فيه عدد من نجوم الفن والغناء، عن أعمالهم التى تميزوا بها خلال عام 2018، ومن بين الحضور، عدد من النجوم المصرية منهم، نجم الجيل تامر حسنى, النجمة أنغام بصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، الفنانة نيللى كريم, والفنان أمير كرارة, بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم العرب.