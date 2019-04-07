محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، السبت، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بفوز الفنان أمير كرارة بجائزة أفضل ممثل عربي، ورأي محمد صبحي في "لجنة الدراما" قبل توليه رئاستها، وحقيقة طرح أول ملصق دعائي لـ"مقالب" رامز جلال في رمضان.. وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره:

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| سما تحضر مفاجأة بالحجاب وقبلة أنغام لزوجها وحقيقة بوسترات برنامج رامز جلال الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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