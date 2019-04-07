بالصور| محمد كريم يصطحب وفدًا من هوليوود في زيارة لأبرز المعالم المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد كريم صورًا عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" أثناء مرافقته لوفد من صناع السينما بهوليوود خلال زيارتهم لمصر خلال هذه الأيام.

وعلق محمد كريم على الصور قائلًا: "سعيد جدًا بوصول أصدقاء منتجين ومخرجين من هوليوود لمصر كوفد لزيارة القاهرة و الأقصر والبحر الأحمر وكثير من المعالم السياحية في مصر وتشجيع تصوير أعمال سينمائية وتليفزيونية عالمية في مصر".

ويشارك الفنان محمد كريم في فيلم "A Score to Settle"، وتدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والأكشن حول عميل أمني سابق يتم تلفيق قضية له والزج به في السجن طيلة 22 عامًا، ليقرر الانتقام منهم ليكون ابنه هو الحائل بينه وبين الدخول بالعديد من المشاكل، والفيلم من المقرر عرضه تجارياً خلال العام الجاري.