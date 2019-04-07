محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: أقيم حفل توزيع جوائز "موركس دور"، مساء أمس في لبنان، بحضور تامر حسني ونيللي كريم وأمير كرارة وأنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، والفنانة نسرين أمين. ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز اللقطات في الحفل: - فوز أميرة كرارة بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل كلبش -فوز الفنانة نيللي كريم بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل اختفاء Advertisements - فوز المطرب تامر حسني بجائزة أفضل مطرب في العالم العربي -ظهرت الفنانة نسرين أمين على السجادة الحمراء للحفل بفستان قصير -قبلة من الفنانة الفرنسية إيمانويل بيار للمطرب تامر حسني -الموزع أحمد إبراهيم يمسك بيد زوجته أنغام لحظة إعلان فوزها بالجائزة -قال الفنان تامر حسني على هامش الحفل إنه يهدي الجائزة لعائلته ولمصر، مضيفا أن دوره في فيلم "كل سنة وأنت طيب" تطلب عودته للجيم بقوة

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كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو| "نسرين أمين بفستان قصير وأحمد إبراهيم ممسكا بيد أنغام".. أبرز لقطات "موركس دور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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