بينهم تامر حسني وكرارة وأنغام.. القائمة النهائية لجوائز حفل "موركس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر

أقيم مساء أمس السبت، حفل توزيع جوائز "موركس دور" في لبنان بحضور العديد من الفنانين والمطربين بالوطن العربي.

ويرصد "الخليج 365" قائمة الفائزين بجوائز الحفل..

- تامر حسني حصد جائزة أفضل مطرب عربي وجائزة أخرى عن حصده أعلى إيرادات من خلال فيلم "البدلة"

- كارول سماحة حصدت جائزة أفضل فنانة مطربة لبنانية.

- أنغام حصدت جائزة أفضل مطربة عربية لعام 2018

- أمير كرارة حصد جائزة افضل ممثل عربي عن دوره في "كلبش"

- نيللي كريم حصدت جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في "اختفاء".

- الفنان عابد فهد حصد جائزة أفضل ممثل في الدراما اللبنانية العربية المشتركة عن دوره في مسلسل"طريق".

- الفنانة ورد الخال حصدت جائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول عن دورها في مسلسل"ثورة الفلاحين".

- ستيفاني صليبا حصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها المتميز في "كارما".

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- المنتج جمال سنان أفضل إنتاج درامي لمسلسل"ثورة افلاحين" وأفضل مسلسل علم 2018 لـ "تانجو".

- رندا كعدي حصدت جائزة أفضل ممثلة دور مساعد عن مسلسل"ومشيت".

- الممثل اللبناني جيري غزال حصد جائزة ظاهرة العام في التمثيل عن دوره في "ام البنات"

- باسم مغنية حصد جائزة أفضل ممثل لبناني دور أول عن "ثورة الفلاحين" و"تانغو"

- جولي بياتري حصدت جائزة فخرية كأفضل مغنية فرنسية عالمية عن مجمل أعمالها.

- زياد برجي حصد جائزة نجم الغناء اللبناني لعام 2018

- كلوديا مرشليان حصد جائزة أفضل كتابة سيناريو عن "أم البنات"

- فيليب أسمر حصد جائزة أفضل إخراج درامي للعام عن"أم البنات" وثورة الفلاحين"

- دانيلا رحمة حصدت جائزة أفضل ممثلة لبنانية ظاهرة العام في التمثيل عن دورها في "تانغو".

- "مورين" حصد جائزة أفضل فيلم سينمائي لبناني للعام للمخرج طوني فرج الله .

- ختام اللحام حصدت جائزة فخرية كأفضل ممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها.