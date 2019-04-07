محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر
أقيم مساء أمس السبت، حفل توزيع جوائز "موركس دور" في لبنان بحضور العديد من الفنانين والمطربين بالوطن العربي.
ويرصد "الخليج 365" قائمة الفائزين بجوائز الحفل..
- تامر حسني حصد جائزة أفضل مطرب عربي وجائزة أخرى عن حصده أعلى إيرادات من خلال فيلم "البدلة"
- كارول سماحة حصدت جائزة أفضل فنانة مطربة لبنانية.
- أنغام حصدت جائزة أفضل مطربة عربية لعام 2018
- أمير كرارة حصد جائزة افضل ممثل عربي عن دوره في "كلبش"
- نيللي كريم حصدت جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في "اختفاء".
- الفنان عابد فهد حصد جائزة أفضل ممثل في الدراما اللبنانية العربية المشتركة عن دوره في مسلسل"طريق".
- الفنانة ورد الخال حصدت جائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول عن دورها في مسلسل"ثورة الفلاحين".
- ستيفاني صليبا حصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها المتميز في "كارما".
- المنتج جمال سنان أفضل إنتاج درامي لمسلسل"ثورة افلاحين" وأفضل مسلسل علم 2018 لـ "تانجو".
- رندا كعدي حصدت جائزة أفضل ممثلة دور مساعد عن مسلسل"ومشيت".
- الممثل اللبناني جيري غزال حصد جائزة ظاهرة العام في التمثيل عن دوره في "ام البنات"
- باسم مغنية حصد جائزة أفضل ممثل لبناني دور أول عن "ثورة الفلاحين" و"تانغو"
- جولي بياتري حصدت جائزة فخرية كأفضل مغنية فرنسية عالمية عن مجمل أعمالها.
- زياد برجي حصد جائزة نجم الغناء اللبناني لعام 2018
- كلوديا مرشليان حصد جائزة أفضل كتابة سيناريو عن "أم البنات"
- فيليب أسمر حصد جائزة أفضل إخراج درامي للعام عن"أم البنات" وثورة الفلاحين"
- دانيلا رحمة حصدت جائزة أفضل ممثلة لبنانية ظاهرة العام في التمثيل عن دورها في "تانغو".
- "مورين" حصد جائزة أفضل فيلم سينمائي لبناني للعام للمخرج طوني فرج الله .
- ختام اللحام حصدت جائزة فخرية كأفضل ممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم تامر حسني وكرارة وأنغام.. القائمة النهائية لجوائز حفل "موركس دور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.