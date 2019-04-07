رانيا يوسف بجوار سيارة فارهة ومحمد رشاد وزوجته بدبي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة وهي تأكل أيس كريم.

مريم حسن

نشرت الفنانة مريم حسن صورة جديدة "سيلفي" داخل سيارتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

سالي عبد السلام

نشرت المذيعة سالي عبد السلام عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة، وهي تقف بجوار سيارة فارهة.

داليا مصطفي

نشرت الفنانة داليا مصطفي صورة جديدة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة جديدة، عبر بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا مكشوفا من الظهر.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة فيها بإطلالة كاجوال مميزة.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وجذابة في لقطة رومانسية مع زوجها المطرب محمد رشاد، خلال تواجدهما في دبي.

أسما شريف منير

نشرت خبيرة التجميل أسما شريف منير صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة، إذ ارتدت فستانا من اللون الأبيض.

هبة طوجي

نشرت المطربة هبة طوجي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وهي تجلس على البحر.