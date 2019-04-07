نيللي كريم تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في"موركس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر حصدت الفنانة نيللي كريم، منذ قليل، جائزة أفضل ممثلة عربية في حفل توزيع جوائز"موركس دور" المقامة في لبنان. وشهد الحفل تكريم عدد من النجوم المصريين ومنهم تامر حسني، وأمير كرارة، وأنغام. يأتي حفل "موركس دور" لتكريم أهم الفنانين والمطربين بالوطن العربي على إنجازاتهم في كافة المجالات الفنية والإعلامية والثقافية .

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