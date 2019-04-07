بالصور| أنغام تتسلم جائزة أفضل مطربة عربية في "موركس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر حصدت المطربة أنغام، منذ قليل، جائزة أفضل مطربة عربية في حفل توزيع جوائز"موركس دور" المقام في لبنان. وكانت"أنغام"، قد اصطحبت معها زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، خلال سفرها إلي لبنان لاستلام الجائزة. وشهد الحفل تكريم عدد من النجوم المصريين منهم تامر حسني، وأمير كرارة، ونيللي كريم. يأتي حفل "موركس دور" لتكريم أهم الفنانين والمطربين بالوطن العربي على إنجازاتهم في كافة المجالات الفنية والإعلامية والثقافية .

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