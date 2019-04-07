شاهد.. نسرين امين بإطلالة مثيرة ولامعة في الموريكس دور

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2019 12:54 صباحاً - أطلت الفنانة المصرية نسرين الأمين، بحفل “الموريكس دور”، بفستان أسود قصير من الجلد اللامع به جيب منفوش باللوني الفضي والأسود، حيث استطاعت أن تخطف الانظار إليها باللوك الجذاب الذي اختارته لتتألق به في الحفل.

الفستان من توقيع “كراميل بن وزهير” ، كما استعانت بتسريحة الشعر الريترو التي تولي تصميمها صالون أسعد اللبناني، واعتمدت على مكياج ناعم بانامل “جيستي”، وأشرف على تنسيق الإطلالة الاستايلست “عمر عبدالغني”.