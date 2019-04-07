شاهد… نجوى كرم تضيء مسرح Arabs Got Talent بفستان فسفوري

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2019 12:54 صباحاً - أضاءت النجمة اللبنانية نجوى كرم مسرح Arabs Got Talent، بإطلالة خطفت الأنظار في العرض المباشر الثالث من برنامج اكتشاف المواهب العربية. فقد سحرت نجوى كرم الحضور باعتمادها فستاناً طويلاً باللون “الفسفوري” من تصميم ألكس بري Alex Perry ثمنه 2830 دولار، وتفرّد بلونه القوي الربيعي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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