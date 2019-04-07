وصفتها اصالة بـ “أرهب وأعجب وأجمل وأرقى صوت بالعالم العربي”… من هي؟

كتب امير فتحي في الأحد 7 أبريل 2019 12:54 صباحاً - يعرف عن النجمة السورية اصالة صدقها وجرأتها في اطلاق مواقف قد يتردد امامها الكثيرون.

فقد كتبت اصالة تغريدة عبر حسابها على تويتر اشادت بها بالفنانة اللبنانية عبير نعمة حيث قالت: “سمعت أغنيه لأرهب وأعجب وأجمل وأرقى صوت بالعالم العربي …إنّها كذلك عبير نعممة وينك”.

كما اجابت اصالة على سؤال احد متابعيها ان كان صوت عبير نعمة احلى من صوتها لترد قائلة: “عبير نعمه إعجاز مُبهر …عبير نعمه جرأة وثقه بموهبتها لم نسمع لها مثيل ..عبير نعمه بالتأكيد أحلى منّي وأحلى منّ أحلى صوت سمعته في حياتي” مع هاشتاغ “عبير نعمة معجزة”.