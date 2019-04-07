مجدى فكرى يواصل بروفات مسرحية "سحر الأحلام" لعرضها قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان مجدى فكرى بروفات العرض المسرحى "سحر الأحلام"، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، وتشاركه البطولة الفنانة إيناس مكى، من تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا. مسرحية "سحر الأحلام" بطولة مجدى فكرى، وإيناس مكى، وعبد العاطى صالح، ورضا رمزى، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكورات وإضاءة دكتور إبراهيم الفوى، ملابس جمالات عبده، ويشارك فى العرض النحات العالمى الدكتور طارق الكومى، والفنان حسن غانم، من تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا. العرض من إنتاج فرقة الآلات الشعبية برئاسة د. أسامة زغلول، التابعة للقطاع الاستعراضى بقيادة الفنان الدكتور عادل عبده.

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