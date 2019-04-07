بعد الإنذار.. عمر خيرت يحرر محضرًا جديدًا ضد شركة المحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

في تصعيد جديد، حرر الموسيقار عمر خيرت محضرًا جديدًا في شرطة الإنترنت ضد إحدى شركات المحمول، التي استغلت موسيقى أغنية "فيها حاجة حلوة" دون موافقته.

وقال حسام لطفي محامي عمر خيرت، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بعد تجاهل الشركة الإنذار القضائي الذي سبق وأرسلناه لها بدأنا التصعيد وحررنا يوم 4 أبريل الماضي محضرًا في شرطة المصنفات".

وأضاف: "حررنا محضرًا ثانيًا لدى شرطة الإنترنت للتصدي لذلك التجاوز في حقوق الموسيقار عمر خيرت الأدبية والمادية وكذلك التصدي لذلك الاستغلال التجاري لعمل وطني عرف طريقه لقلب الجمهور". ​