بالصور| سما المصري بالحجاب: "انتظروا مفاجأة غدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة سما المصري مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها داخل استوديو تسجيل. وظهرت سما من داخل الاستوديو بالحجاب والعباءة ، وعلقت قائلة: "انتظروا مفاجأة غدًا، رمضان كريم". يذكر أن سما المصري حرصت على إحياء الذكرى الـ42 لرحيل المطرب عبدالحليم حافظ، وزارت قبره.

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