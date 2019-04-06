منح المغني البريطاني بروس ديكنسون لقب "مواطن شرف" في ساراييفو

منحت مدينة ساراييفو، بروس ديكنسون، المغني الشهير في فرقة "آيرون مايدن" البريطانية لموسيقى الهيفي ميتال، لقب مواطن شرف، السبت، تقديراً لدعمه شعب العاصمة البوسنية خلال حصار التسعينيات.

وخلال جولة حول العالم للترويج لألبومه الفردي "بولز تو بيكاسو"، جاء ديكنسون برفقة موسيقيين إلى ساراييفو في 1994، عندما كان النزاع الدائر بين العامين 1992 و1995، والذي أسفر عن سقوط 100 ألف قتيل في ذروته، وهم أتوا مع قافلة إنسانية وبرفقة جنود من الأمم المتحدة.



وفي مساء 14 ديسمبر/كانون الأول في ذلك العام، اكتظت قاعة "بي كاي سي" بالحضور في مدينة كانت معزولة عن العالم.

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وخلال مراسم أقيمت في مقرّ البلدية، قال إيجور جافريتش، رئيس المجلس البلدي: "كان الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة والإنسانية للمجيء إلى ساراييفو المدمرة والمحاصرة في العام 1994، والتنديد بالنزاع الدائر والمطالبة بوضع حدّ له وهو الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال المغني البالغ من العمر 60 عاماً: "في عالمنا تستمر معظم الأشياء 5 دقائق على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أمر مدهش بالفعل أن يكون هذا الحفل ما زال يعني الكثير للأشخاص هنا بعد 25 عاماً على إقامته لدرجة منحي هذا اللقب".

وقد توفي أكثر من 11 ألف شخص خلال حصار ساراييفو الذي استمر 44 شهراً.