عرض آلات أشهر عازفي الـ"الروك آند رول" في متحف متروبوليتان بنيويورك

يفتتح متحف متروبوليتان في نيويورك، الإثنين، عرضا لموسيقى الروك آند رول، حيث يتم تزيين قاعاته بآلات موسيقية استخدمها كبار عازفي هذا النوع من الموسيقى ومغنيه.

وجمع المتحف الواقع في مانهاتن مجموعة من تذكارات موسيقى الروك وآلات استخدمها نجوم، من بينهم تشاك بيري وإريك كلابتون وبرينس وجون جيت وجوني ميتشل وبوب ديلان، من أجل معرض "بلاي إت لاود: ذي إنسترومنتس أوف روك آند رول".

ويقام المعرض، الذي يضم أكثر من 130 آلة موسيقية تعود إلى ما بين 1939 و2017، لإظهار كيفية استخدام الموسيقيين التقنيات خلال القرن الـ20 لابتكار أصوات وأنماط جديدة وتطويرها.

ويعرض متحف متروبوليتان أزياء براقة تعود إلى موسيقيي الروك، إضافة إلى تذكارات من عروضهم مثل ملصقات الحفلات وبقايا الجيتارات المحطمة.

وقال المسؤول عن المعرض جايسون كير دوبني: "الآلات من أكثر المقتنيات الشخصية المرتبطة بالموسيقيين، لكننا اعتدنا أن نراها من بعيد، والمعرض يوفر فرصة نادرة لتفحص بعض أكثر الأغراض الشهيرة في موسيقى الروك آند رول".

Advertisements

وأكد ستيف ميلر الذي اشتهرت فرقته "ستيف ميلر باند" بأغنيات مثل "ذي جوكر" أنه ذهل من قوة المعرض وتنظيمه المحكم، وأشاد بالقيمين عليه قائلا إنهم تصدوا لمساعي الحط من مكانة هذه الآلات.

ومن جهته أبدى جيمي بايدج، عضو فرقة "ليد زيبلين" البريطانية، الذي يعرض جيتاره الذي عزف عليه أغنية "ستيرواي تو هافن"، إعجابه بالمعرض الذي وصفه بـ"المبادرة الحميدة".

وتعرض المعرض لبعض الانتقادات لأن القائمة الأولية له شملت امرأة واحدة فقط، وهي ساينت فنسنت مغنية الروك المعاصرة الحائزة على جائزتي جرامي.



وغردت مغنية الروك الأمريكية نيكو كايس على "تويتر" معربة عن غضبها قائلا: "هل تعتقدون حقا أنه لم تساهم أي امرأة أخرى في موسيقى الروك أند رول؟".

وكانت القائمة النهائية للمعرض أكثر شمولية، حيث ضمت فنانات أخريات من بينهن باتي سميث وليدي جاجا.