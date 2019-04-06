روبين عيسى تتعرّض للسرقة بشوارع دمشق.. وتروي تفاصيل مُثيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانةُ السوريةُ روبين عيسى، تفاصيل تعرُّضها لحادث سرقة في وسط العاصمة السورية دمشق.

وكشفتْ روبين تفاصيل الواقعة عبر حسابها في فيسبوك، مؤكدةً أنها تعرّضت لحادث بشع وغير مقنع أو مبرر، محذرةً الجميع من المشي في شوارع دمشق والانتباه جيدًا لعمليات السرقة.

وأكّدت الفنانة السورية، أن ما حدث لها كان في أحد المناطق الراقية في سوريا، متابعةً: "احذروا أول أمبارح بعد انتهائي من التصوير وخروجي من اللوكيشن تعرضت لعملية سرقة من قبل عصابة عالموتورات بطريقة بشعة ومؤذية وغير مفهومة بمنطقة راقية بوسط دمشق".

وأضافت: "يفترض أن المدينة الدمشقية من أكتر المناطق الآمنة وهي (دخلة نادي الشرق - مواجه الفورسيزن) ومعي حدا مرافقني من الإنتاج ماشي معي لوصل عالسيارة والشارع فيه ناس ومليان كاميرات (اللي اكتشفت الشرطة بعدين أنه ما كانت شغالة بسبب انقطاع الكهربا)؟!".

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واستطردت: "طبعا العصابة ماشيين بسرعة جنونية وبعكس السير.. نشكر الله سرقوا حقيبتي بما فيها كله بيتعوض.. واللي عرفتو بعدين أنه هذه الحوادث تتكرر وأبشع منها بطرق مختلفة بهذه الفترة.. بتمنى من الجميع الحذر والانتباه".

واختتمت منشورها في فيسبوك: "حوادث السرقة والخطف عم تصير بكل سلاسة وثقة وقلة ضمير.. فوضى، شكرا لكل الناس الطيبة اللي وقفت معي واتصرفت وما تركوني وأنا بحالة الدهشة والصدمة والخوف وشكرا لكل اللي اتصلوا وسألوا واطمنو شكرا.. الرجاء الرجاء الحذر والانتباه بهاد الوقت اللي قلت فيه الأخلاق والضمير".