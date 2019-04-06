شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان مستعرضا بعد نجاح حفلته: "فرقَعِت أتخن مافيكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم محمد رمضان استعراضه نجاح حفله الأول الذى أقيم على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وسط حضور كبير من جمهوره.





محمد رمضان نشر صورا من الحفل الغنائى الأول له، ويظهر فيها حجم جمهوره الكبير الذى حضر حفله وعلق قائلاً: "ضربت سن إبرة فرقَعِت أتخن مافيكم.. جمهورى العشق.. ثقة فى الله نجاح".



محمد رمضان

من جانب آخر يستكمل النجم محمد رمضان تصوير مشاهده الخارجية فى مسلسل "زلزال" بشوراع مدينة 6 أكتوبر، وتحديداً بجوار ميدان جهينة، الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، وينتقل بعدها رمضان إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث المسلسل.





ويجسد رمضان دورين خلال الأحداث وهما دور الأب العائد من دولة الكويت والابن الذى يشتهر بلقب "زلزال"، الذى ينتقم لوالده بعد وفاته، حيث انتهى رمضان من تصوير مشاهد فترة التسعينيات الأسابيع الماضية.



