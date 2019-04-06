شكرا لقرائتكم خبر عن "كنا مثقفين أوى".. اعرف مين من النجوم اللى فى الصورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة الفنانين فتح نجم مسرح مصر محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" صندوق ذكرياته بصورة برفقة أخته من أيام الطفولة، خلال قيامهم بالقراءة.

النجم محمد أسامة، ظهر خلال الصورة وهو يقرأ برفقة أخته، موجها لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها، قائلاً: "أختى حبيبتى كل سنة وأنتى عسل وطيبة والحمد لله كنا مثقفين أوى واحنا صغيرين".



أوس أوس

ويشارك "أوس أوس" فى مسلسل "هوجان" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

ويلعب "أوس أوس" شخصية تدعى حورس بجوار النجم محمد إمام، الذى يجسد شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، يأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة، ولذلك يطلق عليه شباب المنطقة الشعبية الذي يعيش فيها "هوجان"، ويعيش قصة وتتغير حياته داخل القرية ليصبح له شأن كبير فى الحياة الاجتماعية.