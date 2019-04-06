تامر حسنى وأنغام يحصدان جائزة أفضل مطرب ومطربة من "موريكس دور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد نجم الجيل تامر حسنى، منذ قليل، جائزة أفضل مطرب عربى لعام 2019، وأفضل شباك تذاكر عن فيلم البدلة، وحصدت النجمة أنغام جائزة أفضل مطربة عربية لعام 2019 بعد نجاح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "موريكس دور"، التى تقام حاليا فى العاصمة اللبنانية بيروت. تامر حسنى Advertisements

أنغام وحضر العديد من نجوم الفن الحفل، الذى يقام بشكل سنوى، ويكرم فيه عدد من نجوم الفن والغناء عن أعمالهم التى تميزوا بها خلال عام 2019، ومن بين الحضور عدد من النجوم المصرية منهم، نجم الجيل تامر حسنى، النجمة أنغام بصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، الفنانة نيللى كريم، والفنان أمير كرارة، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم العرب.

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