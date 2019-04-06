شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم العمدة والقبطان.. 5 نجوم لن يناموا الليلة بسهولة بسبب خسارة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش عشاق وجماهير النادى الأهلى حالة حزن شديدة بسبب الخسارة التاريخية الذى تعرض لها الفريق اليوم من صن داونز الجنوب أفريقى، فى مباراة الذهاب فى دورى أبطال أفريقيا، حيث تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة بـ5 أهداف مقابل لا شيء.

الهزيمة تعد الأقسى فى تاريخ القلعة الحمراء الذى لم يتوقع أشد المتشائمين له أن يتعرض لما حدث من هزيمة، وبالتالى فإن مشجعيه لن ينسوا تلك المباراة بسهولة.. ولعل أبرز هؤلاء المشجعين الذين دوماً ما يتفاخرون بعشق الفانلة الحمراء فى كل مناسبة 5 من نجوم الفن ربما لن يناموا بسهولة الليلة بسبب الخسارة التاريخية للقلعة الحمراء.

البداية من القبطان نبيل الحلفاوى، الذى يعد من أكثر الفنانين متابعة على تويتر ويسعى دائما محبوه وجمهوره للتفاعل الدائم معه من وقت لآخر، ولأن القبطان من أهم مشجعى القلعة الحمراء فإن حسابه على تويتر استقبل خلال الساعات الأخيرة العديد من الأسئلة حول تفسير الخسارة بجانب آخرين حاولوا التهوين من الخسارة بحجة أن المنتخبات والأندية الكبيرة دوماً ما تتعرض لتلك السقطات فى مشوارها ليقابلهم النجم الكبير بإجابة حكيمة كعادته، أكد فيها أن الأهلى لم يكن موجودا اليوم، وأن الفريق المنافس كان يواجه الشناوى حارس المرمى فقط اليوم.

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بعد ذلك يأتى العمدة صلاح السعدنى الذى يغيب عن الفن لفترة بسبب المرض، ولكنه بالتأكيد أتى لأذهان كثيرين عقب تلك الهزيمة لمعرفة مدى محبته الكبيرة للنادى الأهلى.





محمود الجندى هو الآخر يعد من أبرز الداعمين للنادى الأهلى، فلم يخفى هذا الأمر منذ ظهوره على الساحة، وبالتالى لم يكن غريباً إعلانه قبل مباراة القمة فى حوار صحفى تمنيه الفوز للأهلى.

ومن أبرز الفنانين من الجيل الحالى الذين يتفاخرون بعشق النادى الأهلى الثنائى كريم وأحمد فهمى فدوما ما أعلنوا عن ذلك صراحة فى أية مناسبة حتى لو استلزم الأمر منهم الذهاب إلى الملعب لمؤازرة فريقهم، وبالتالى فإن الليلة لن تكون سهلة بالمرة عليهم.



