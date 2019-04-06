شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحصد جائزة أفضل مطربة لبنانية فى حفل موريكس دور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت، منذ قليل، النجمة كارول سماحة على جائزة أفضل مطربة لبنانية لعام 2019 ونجمة المهرجانات والاستعراضات فى مهرجان "موريكس دور"، الذى أقيم فى العاصمة اللبنانية بيروت.

كارول سماحة وحضر العديد من نجوم الفن الحفل الذى يقام بشكل سنوى، ويكرم فيه عدد من نجوم الفن والغناء، عن أعمالهم التى تميزوا بها خلال عام 2019، ومن بين الحضور عدد من النجوم المصرية منهم تامر حسنى، أنغام بصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، نيللى كريم، وأمير كرارة، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم العرب.

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